В Клинском родильном доме для беременных стали проводить занятия йогой
Фото: [Администрация го Клин]
Мягкие, размеренные движения и осознанное дыхание – вот основа занятий. Нагрузка минимальна, ведь на ковриках – будущие матери.
Анастасия Лазорцева, недавно начавшая заниматься йогой, до этого имела лишь поверхностное представление об этой практике, но никогда не практиковала ее. Сейчас, когда она ждет ребенка, она убедилась, что йога – именно то, что ей необходимо.
«Я увидела информацию об этом в интернете, это сейчас очень популярно – йога и растяжка. Но мне хотелось заниматься в группе с женщинами, находящимися в таком же положении, как и я, и под руководством опытного специалиста», – поделилась Анастасия Лазорцева.
Занятия йогой для беременных начали проводить в Клинском роддоме в текущем году. Они абсолютно бесплатны. Инициатором проекта стала акушерка Анастасия Панова, мастер спорта по художественной гимнастике. Медицинский персонал отмечает, что такая практика оказывает положительное влияние на течение беременности, способствует подготовке к родам и помогает непосредственно во время родов.
«Я демонстрирую женщинам техники правильного дыхания, показываю, как правильно занимать положение во время родов, а для тех, кто планирует партнерские роды, обучаю массажу. Моя задача – научить женщин сохранять спокойствие, доверять акушерке и использовать дыхание и психосоматику для облегчения процесса», – объяснила Анастасия Панова.
Помимо физической активности, йога помогает отвлечься от повседневных забот и улучшить эмоциональное состояние. Программа занятий, как и сама беременность, разделена на три этапа, и комплекс упражнений подбирается в зависимости от триместра.
«Мы прорабатываем область таза и плечевого пояса. Многие беременные испытывают сильную нагрузку на спину, но даже те, кто не очень гибкий, могут успешно выполнять упражнения», – рассказала Анастасия Панова.
Помимо физической подготовки, Анастасия рассказывает о процессе родов и подчеркивает важность осознанной подготовки к ним. Врачи надеются, что у будущих мам сформируется полезная привычка заниматься йогой и после родов, ведь многие упражнения можно выполнять вместе с ребенком. Записаться на занятия можно через чат «Женское здоровье_Клин» в Telegram. Группа формируется раз в неделю, расписание гибкое и зависит от графика инструктора. Участие в занятиях бесплатное. Также, по вторникам в 13:00 проводятся ознакомительные экскурсии по роддому.