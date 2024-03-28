В клинскую больницу доставили новую мебель из износостойких материалов

Для комфорта пациентов и медиков в клинскую больницу доставили новую мебель.

Всего поступило порядка 28 различных видов мебели. Так, в больницу приобрели различные шкафы, в которые можно складывать документы, медикаменты, одежду. Для комфорта пациентов доставили новые диваны, тумбочки и удобные стулья. В больнице решили обновить специализированные медицинские столики и кушетки.

Главное достоинство мебели — высокое качество, эксплуатационная устойчивость и износостойкость. Заместитель главного врача по АХЧ Ольга Карпова рассказала, в какое отделение будет направлена приобретенная мебель.

«Вся мебель изготовлена из специализированных износостойких материалов. Новая мебель будет расположена в терапевтическом корпусе стационара Клинской больницы», — рассказала заместитель главного врача по АХЧ Ольга Карпова.

Оборудование закуплено в рамках национального проекта «Здравоохранение» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Проект направлен на увеличение продолжительности жизни среднестатистического россиянина.