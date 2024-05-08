В Клинскую больницу доставят современные аппараты ИВЛ

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2024 году для подмосковных медорганизаций приобрели 140 современных аппаратов ИВЛ, которые в ближайшее время будут доставлены в 30 больниц Московской области. В перечень медицинских учреждений вошла Клинская больница.

Кроме Клинской больницы, в список, куда будут доставлены аппараты ИВЛ, вошли также следующие учреждения: Долгопрудненская, Пушкинская, Подольская, Мытищинская больница и другие.

Аппараты искусственной вентиляции легких — важное оборудование для больниц региона, потому что его применяют для помощи пациентам, утративших способность дышать самостоятельно. Аппараты ИВЛ подключают, когда нарушена дыхательная функция у детей, в том числе новорожденных, и взрослых вне зависимости от причин.

Нацпроект «Здравоохранение» направлен на улучшение качества медицинских услуг в российских больницах.