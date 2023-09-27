В Клинскую областную больницу поступило новое оборудование

Этот аппарат применяется при лечении сложных больных, которым требуется анестезия и искусственной вентиляции легких. Только в прошлом году в больнице сделано свыше восьми тысяч операций. Новое оборудование позволит медикам работать с еще большей эффективностью. Приятную новость сообщил коллегам заведующий отделением Юрий Игнатюк.

Как отметила глава городского округа Клин Алена Сокольская, по аналогичной программе больница серьезно переоснащена. В этом году уже получено много ценного оборудования, включая аппараты для УЗИ, рентгенодиагностики, лазеры для хирургов и многое другое. В ближайшее время медики ожидают магнитно-резонансный томограф.