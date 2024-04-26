В Клину 1 мая традиционно состоится «Рок-маевка»

В режиме нон-стоп выступят певица Любовь Новикова, клинские группы «S.P.L.A.V», «Ночъ» и «Pocket Rocket», группа «PETROВНА» из Решетниково, творческий коллектив из Дубны «Вечерний гость».

Клинская «Рок-маевка» проводится более 30 лет. Из года в год неизменной остается атмосфера мероприятия: звучат любимые песни горожан, исполнители заряжают необыкновенной энергией и передают праздничное настроение. Первомайская программа построена таким образом, что гости мероприятия смогут и повеселиться, и поностальгировать, и потанцевать.

Накануне майских праздников Клин стал еще более чистым и красивым. Это стало возможным благодаря совместной работы всех горожан. Ранее мы сообщали, что в парке «Сестрорецкий» 27 апреля стартует акция «День добрых дел».