В Клину 1 сентября учеников приветствовали три школы, прошедшие масштабный ремонт в рамках федеральной программы

В городском округе Клин учебный год стартовал для более чем 15 000 учащихся, среди которых 1381 ученик впервые переступил порог школы.

750 ребят приступили к занятиям в филиале школы «Содружество», расположенном в Высоковске. Это образовательное учреждение на улице Первомайской было возведено шестьдесят лет назад. Сегодня школа вновь открыла свои двери после комплексной реконструкции.

«Эта школа воспитала множество учеников, которые выросли в уважаемых и значимых для округа людях. Но сегодня она предстает в совершенно новом свете – как современное, красивое и востребованное учебное заведение», - произнесла обращение к школьникам и педагогам временно исполняющая полномочия главы городского округа Клин Инна Федотова.

Кроме того, капитальный ремонт позволил вновь принять учеников в филиале гимназии имени В. Н. Татищева и лицее имени Д. И. Менделеева.



К началу учебного года в округе была проделана серьезная работа по организации безопасной и своевременной доставки школьников в учебные учреждения. Теперь родители учеников коррекционного отделения школы имени Маргариты Калининой смогут доставлять детей на общественном транспорте, так как по инициативе администрации муниципалитета был открыт автобусный маршрут. Для обеспечения удобства движения дорога была расширена. А школьников из деревни Покровка будут подвозить до школы в поселке Чайковский на школьном автобусе.



1 сентября во всех школах округа состоялись торжественные построения и тематические классные часы «Разговоры о важном». Ученикам начальных классов в качестве подарка от Правительства Московской области были вручены порции мороженого.