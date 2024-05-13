В Клину 18 мая ярко пройдет фестиваль «КлинМайFest»

Мероприятие пройдет в Сестрорецком парке и на прилегающей к нему улице Мира. В рамках фестиваля будет открыта большая дегустационная площадка. Гостям и жителям города предложат оценить вкусовые качества классических и крафтовых сортов пива, представленных производителями с различных российских регионов. Свою продукцию презентуют больше 50 пивоварен.

«Снять пробу можно будет с пивных напитков, медовухи, сидра и, соответственно, пива», — сообщают организаторы мероприятия.

Организаторы также подготовили различные мероприятия, которые пройдут под веселое музыкальное сопровождение. Телеграм-канал «Клин Фест» ближе ко дню проведения фестиваля поделится деталями: назовет музыкальных хэдлайнеров и анонсирует конкурсы.

На территории проведения фестиваля будут открыты фудтраки и мобильные уличные кафе, в которых традиционно можно заказать вкусные шашлыки, хот-доги, бургеры и овощи на гриле. «Изюминка» нынешнего года — рыбные деликатесы и устричные бары.

Ранее мы сообщали, что в Клину стартовал сбор заявок на конкурс по скоростному поеданию килограммового бургера, который состоится в рамках фестиваля «КлинМайFest».