В Клину 18 мая ярко пройдет фестиваль «КлинМайFest»
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Клин]
В субботу, 18 мая, в Клину состоится долгожданный V Фестиваль крафтовой культуры «КлинМайFest».
Мероприятие пройдет в Сестрорецком парке и на прилегающей к нему улице Мира. В рамках фестиваля будет открыта большая дегустационная площадка. Гостям и жителям города предложат оценить вкусовые качества классических и крафтовых сортов пива, представленных производителями с различных российских регионов. Свою продукцию презентуют больше 50 пивоварен.
«Снять пробу можно будет с пивных напитков, медовухи, сидра и, соответственно, пива», — сообщают организаторы мероприятия.
Организаторы также подготовили различные мероприятия, которые пройдут под веселое музыкальное сопровождение. Телеграм-канал «Клин Фест» ближе ко дню проведения фестиваля поделится деталями: назовет музыкальных хэдлайнеров и анонсирует конкурсы.
На территории проведения фестиваля будут открыты фудтраки и мобильные уличные кафе, в которых традиционно можно заказать вкусные шашлыки, хот-доги, бургеры и овощи на гриле. «Изюминка» нынешнего года — рыбные деликатесы и устричные бары.
Ранее мы сообщали, что в Клину стартовал сбор заявок на конкурс по скоростному поеданию килограммового бургера, который состоится в рамках фестиваля «КлинМайFest».