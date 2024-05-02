В Клину 2 мая начинается обработка земель от борщевика с применением гербицидов

На территории городского округа Клин 2 мая начинается обработка муниципальных земель от борщевика Сосновского с применением гербицидов.

В план обработки занесено 4543 гектаров земли. На открытом онлайн-ресурсе «Геопортал Подмосковья» опубликована карта обработки, с которой могут ознакомиться жители всех округов Подмосковья: https://rgis.mosreg.ru/v3/#/map?bbox=36.41921,55.71015,38.13117,56.30519&layers=531.

В Клину избавляться от опасного бурьяна будут комбинированным способом: механической и химической обработкой. Химический способ, как показал опыт прошлых лет, более эффективный. Предпочтение будут отдавать именно ему. Механический метод специалисты намерены применять на тех категориях земель, где гербицидная обработка запрещена.

Каждую неделю на портале Администрации городского округа Клин и на информационном интернет-ресурсе КлинZдесь будут опубликованы графики обработки муниципальных земельных участков от борщевика Сосновского. При составлении графика учитывали обращения клинчан, которые указывали места, где активно растет растение. Каждый участок, выбранный из «тепловой карты», будет обработан после согласования с уполномоченным представителем Главы городского округа Клин по конкретному территориальному участку.

Обработка проходит в три этапа (на каждом участке):

• с 1 мая по 20 июня пройдет первый основной этап;

• с 20 июня по 10 августа состоится второй основной этап;

• с 10 августа по 15 сентября пройдет дополнительный третий этап.

В отделе сельскохозяйственного развития Администрации городского округа Клин или по телефону «горячей линии» 8(49624) 5-80-9 каждый горожанин вправе получить необходимую информацию о проведении мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского.