В Клину активно проходит ремонт гимназии имени В.Н. Татищева

Работы проводит подрядная организация по президентской программе в рамках капитального ремонта. Учебное заведение признано одним из самых больших в муниципалитете.

Первое отделение гимназии построили в 1975 году. Перед ремонтом здания общей площадью 5,5 тыс. кв. м провели экспертизу. Обследование показало, что перекрытия и каркас находятся в хорошем состоянии. Однако в остальной части работ объект ждет полная перезагрузка. В настоящее время специалисты приступили к ремонту кровли.

«Работы на кровле еще продолжаются. В настоящее время мы заменили старое кровельное покрытие. Новые материалы отвечают современным требованиям. В том числе на кровле будут установлены новые зонты вентиляции, дефлекторы и фоновые стояки», — пояснил производитель работ ООО «Атлан Групп№ Александр Зиновьев.

Кроме того, специалисты подготовили наружные стены, чтобы выполнить обустройство вентилируемого фасада. Рабочие устранили старый утеплитель, сетку и шпатлевку. В качестве облицовки выбран керамогранит зеленых и серых оттенков. Отделочные работы также продолжаются внутри здания гимназии, рассчитанного на 1050 мест.

Планируется, что к новому учебному году все работы будут завершены. В весенний период времени представители подрядной организации займутся благоустройством прилегающей территории. В частности, рабочие заменят асфальтовое покрытие, произведут озеленение и санитарное кронирование деревьев. Кроме того, входную группу оборудуют пандусами.

После завершения ремонта учащиеся будут заниматься в просторных кабинетах и аудиториях. В обновленной школе предусмотрены современные лаборатории и залы для занятий творчеством и физической культурой, оснащенные специализированным оборудованием.