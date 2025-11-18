В Клину детям участников СВО предлагают бесплатные праздники с ростовыми куклами

В парках города Клин организован новый формат праздника для детей семей участников спецоперации — «День рождения ребенка в парке». Услуга предоставляется бесплатно.

Именинников поздравляют ростовые куклы, которые дарят подарок, танцуют и играют с детьми под музыку. Далее проводятся прогулка по территории парка или анимационная программа, а также памятная фотосессия. Продолжительность мероприятия составляет 30–40 минут.

Записаться на праздник можно через вотсап, указав имя и дату рождения ребенка, данные участника СВО, выбранную ростовую куклу и место проведения. Доступны две локации: парк «Сестрорецкий» на ул. Мира, 21б и парк «Березовый» в Высоковске.

В 2025 году новой услугой уже воспользовались 12 семей участников СВО, двое из которых смогли присутствовать вместе с именинником лично.

МАУ «Парковый комплекс г.о. Клин» дополнительно предоставляет льготы на посещение спортивно-развлекательных объектов для семей участников СВО. Подробности и заказ «Поздравления в парке» доступны по телефону 89169081512. Мероприятие рассчитано на детей 0+, участие бесплатное.