В Клину еще семь многодетных семей получили сертификаты на землю по региональной программе

В Клину еще семь многодетных семей получили сертификаты на землю в рамках региональной программы. Глава городского округа Алена Сокольская провела торжественную церемонию вручения сертификатов.

Участки выдали семьям, в которых воспитывается трое и более детей. Землю выделили в самых живописных районах округа. Перед тем, как земли снова оказались в распоряжении округа, была проделана большая работа.

«Эти земли дались нам нелегко, они были заброшены частниками, и мы долго боролись, чтобы вернуть их в муниципалитет. Справедливость восторжествовала и теперь мы с огромной радостью передаем эти земли нашим многодетным семьям», — рассказала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Семья Тельновых — одни из получателей земли. Мать троих детей Ирина Тельнова призналась, что их семья очень рада полученному участку. Тельновы распланировали, как будут использовать землю, рассказав о ближайших планах и перспективу на будущее.

«Этим летом уже точно поставим теплицы, надо начинать с огорода. А в будущем будем что-то строить», — поделилась многодетная мама Ирина Тельнова.

Земельные участки расположены в экологически чистых районах. За счет работы недавно установленной станции обезжелезивания воды каждый участок оснащен свободным доступом к питьевой воде. Многодетные клинские семьи могут не только строить на участках жилые помещения, но и заниматься выращиванием сельскохозяйственных культур.

С начала действия программы клинским семьям было выдано 828 земельных участков, что положительно отразилось на условиях их проживания.