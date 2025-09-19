В Клину готовится к открытию лагерь начальной военной подготовки для школьников

Данный лагерь – это инициатива Клинского отделения Ассоциации ветеранов СВО и Клинского Союза десантников. Обучение основам начальной военной подготовки будет доступно не только для учащихся из Клина, но и для ребят, проживающих в прилегающих районах Московской области.

«Концепция этого проекта возникла достаточно давно, и сейчас мы активно воплощаем ее в жизнь. С 26 по 28 сентября к нам прибудут школьники и курсанты для участия в военно-патриотических сборах под названием «Первый рубеж». Их распорядок дня будет насыщенным: подъем в 6 утра, утренняя зарядка и отбой в 21:00. Программа включает начальную военную подготовку, ознакомление с различными видами вооружения, преодоление военизированной полосы препятствий, недавно построенной на территории лагеря. Также запланировано обучение управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Сейчас на теоретическом уровне разрабатывается возможность организации пробных полетов,» – пояснил Денис Филиппов, председатель Союза Десантников города Клин.

Военно-патриотические сборы, которые начнутся 26 сентября в окрестностях деревни Жестоки округа Клин, станут своеобразным стартом работы лагеря «Первый рубеж». Ребята проведут неделю, проживая и обучаясь на территории лагеря. В настоящее время Союз десантников активно дорабатывает детали учебной программы сборов.



В организации этого молодежного мероприятия Союзу десантников г.о. Клин оказывают содействие два местных патриотических клуба: «Голубые береты» и «Северная Гвардия».