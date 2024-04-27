В Клину медицинским работникам в честь профессионального праздника вручили сладкие подарки и грамоты

Ежегодно 28 апреля в России отмечают День работника скорой медицинской помощи — профессиональный праздник врачей, которые первыми приезжают к больным и пострадавшим в несчастных случаях. Глава городского округа Клин Алена Сокольская поздравила с профессиональным праздником представителей отрасли.

Глава округа совместно с коллегами выразила слова благодарности врачам, фельдшерам, водителям и диспетчерам клинской скорой помощи за то, что они готовы в любое время дня и ночи оказывать помощь нуждающимся в этом людям. За самоотверженную работу медицинским работникам вручили грамоты и благодарственные письма. Представители местного отделения ВПП «Единая Россия» подготовили сладкие подарки.

Алена Сокольская пожелала работникам медицинской отрасли благополучия, мира и добра.

«Желаем сотрудникам скорой помощи крепкого здоровья, сил, неисчерпаемой энергии и поддержки родных!» — заявила глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Алена Сокольская прибыла на Клинскую подстанцию скорой медицинской помощи ранним утром, чтобы праздничный, но рабочий день медиков, начался с положительных эмоций.