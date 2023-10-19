В Клину наградили участников молодежных дельфийских игр России

В подмосковном городском округе Клин в Государственном мемориальном музее-заповеднике Петра Ильича Чайковского прошло награждение лауреатов XXII Молодежных дельфийских игр из Московской области.

Напомним, что на состязании ребята продемонстрировали навыки в разных художественных дисциплинах. Игры призваны развивать интеллектуальный и творческий потенциал подрастающего поколения.

Лауреатов конкурса и обладателей дипломов поздравили председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова и директор музея Чайковского Игорь Корнилов. Все прошло в торжественной обстановки, ребятам пожелали и дальнейших творческих успехов. Также после официальной части мероприятия, подросткам провели экскурсию по дому композитора Петра Ильича Чайковского.