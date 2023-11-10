В Клину новый благочинный

Благочинным городского округа Клин стал Евгений Мальков. Батюшка небезызвестный в муниципалитете: его знают и любят прихожане. Соответствующий указ правящего архиерея.

Евгений Мальков сам является коренным жителем Клина, он окончил Клинский филиал Российского государственного социального университета и кафедру «Теологии», а после окончил и Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Евгений также носит звание кандидата педагогических наук.

Супруга нового благочинного также окончила Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, а сейчас является иконописцем. В браке супруги родили шесть детей.

Напомним, что отец Евгений уже около 14 лет был благочинным Клина: с 2008 по 2022 год. Благодаря его деятельности были проведены масштабные работы по реставрации ряда церквей и храмов.