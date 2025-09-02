В Клину обновили двенадцать детских игровых зон

Торжественное открытие состоялось на улице Мира 14, в сквере рядом с музыкальной школой. На площади в 450 квадратных метров создано безопасное и увлекательное пространство для маленьких жителей города. Центральным элементом комплекса стал многофункциональный игровой городок, а также установлены качели, карусели, песочница и другие развлечения. Проект реализован в рамках муниципальной программы, направленной на улучшение городской среды.

«Все это пространство – для вас, дорогие наши ребята. Чтобы вы играли, развивались. Надеюсь, вам здесь понравится, и вы с удовольствием будете приходить сюда сами, с друзьями и с родителями», - сказала временно исполняющий полномочия главы г. о. Клин Инна Федотова.

Новая площадка быстро завоевала популярность среди горожан. Ксения Давыдова, молодая мама, приехала сюда со своей дочкой Дариной из поселка Клин-5. Несмотря на свой возраст – чуть больше года, Дарина с энтузиазмом осваивает яркие и надежные конструкции.

«Площадка очень нравится ребенку. Несмотря на то, что девочка очень маленькая, с моей помощью она очень замечательно справляется со всеми испытаниями площадки», - отметила Ксения Давыдова.

Современный дизайн и использование качественных материалов – все это соответствует стандартам при создании детского комплекса. На этом месте ранее уже существовала детская площадка, но пришло время для ее модернизации. Дети, проживающие в близлежащих домах, с радостью освоили новое пространство.

«Я сейчас гуляю здесь с подругой. На новой площадке отличные горки. Пока покаталась не на всех, но скоро обязательно попробую все», - заявила девятилетняя жительница Клина Варя Серова.

В текущем году в округе было предусмотрено обновление двенадцати детских площадок. На 1 сентября завершены работы на одиннадцати из них. А в ноябре запланировано открытие игрового и спортивного комплекса в Молодежном сквере, расположенном на Бородинском проезде. В настоящее время в муниципалитете разрабатывается план работ на 2026 год.