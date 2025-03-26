В Клину открыли памятный мурал в честь земляков-фронтовиков

«Гвардии разведчик Едунов, летчик-истребитель Рассадкин, командир стрелкового взвода Калинин. У каждого из них был свой путь в вечность. Но для нас их жизнь и подвиг не уйдут в историю, не станут прошедшим временем. Они живы. Их имена — моральный камертон для нас, сегодняшних. Гарантия того, что подвиг наших Защитников никому не удастся не забыть, не переписать», — сказала глава городского округа Клин, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алена Сокольская.