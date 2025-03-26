В Клину открыли памятный мурал в честь земляков-фронтовиков
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Клин]
В Клину в торжественной обстановке открыли мурал, прославляющий Героев Советского Союза и фронтовиков Великой Отечественной войны.
Три отделения школы «Имена Победы», расположенные в Клину, носят имена выдающихся жителей округа — Ивана Григорьевича Едунова, Владимира Петровича Калинина и Петра Алексеевича Рассадкина.
«Гвардии разведчик Едунов, летчик-истребитель Рассадкин, командир стрелкового взвода Калинин. У каждого из них был свой путь в вечность. Но для нас их жизнь и подвиг не уйдут в историю, не станут прошедшим временем. Они живы. Их имена — моральный камертон для нас, сегодняшних. Гарантия того, что подвиг наших Защитников никому не удастся не забыть, не переписать», — сказала глава городского округа Клин, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алена Сокольская.
Во вторник, 25 марта, глава городского округа Алена Сокольская приняла участие в церемонии открытия памятного мурала. На мероприятии также присутствовали депутаты Московской областной думы Владимир Шапкин и Александр Волнушкин, депутаты Совета депутатов городского округа Клин, представители фракции «Единая Россия».
Торжественная церемония состоялась в рамках проекта «Историческая память», инициатором которого вступила партия «Единая Россия».