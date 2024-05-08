В Клину открыта запись на мастер-группу по начислениям за ЖКХ
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Клин]
Участников клуба «Активное долголетие» приглашают на мастер-группу по начислениям за ЖКХ.
Участников мероприятия ожидает небольшой теоретический курс. Организаторы поставили задачу — не перегружать лишней информацией, которая будет только вводить абонента в заблуждение. В приоритете — практические задания, во время которых опытные эксперты будут детально объяснять каждый нюанс и отвечать на появившиеся вопросы.
По завершению курса участники научатся:
• разбираться в начислениях, указанных в квитанциях;
• корректно составлять заявление на перерасчет;
• отличать мошенников от контролеров;
• контролировать управляющую организацию.
Цель мастер-группы по начислениям за ЖКХ — научить участников применять полученные знания на практике.
Мероприятие состоится во вторник, 14 мая, по адресу: КЦСОР «Клинский», ул.Захватаева, д. 4 А. Занятия начнутся в 11:00. Заранее необходимо зарегистрироваться. Предварительная запись проходит в телефонном режиме: 8(49624)2-61-92, 89685549241.