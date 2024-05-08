В Клину открыта запись на мастер-группу по начислениям за ЖКХ

Участников клуба «Активное долголетие» приглашают на мастер-группу по начислениям за ЖКХ.

Участников мероприятия ожидает небольшой теоретический курс. Организаторы поставили задачу — не перегружать лишней информацией, которая будет только вводить абонента в заблуждение. В приоритете — практические задания, во время которых опытные эксперты будут детально объяснять каждый нюанс и отвечать на появившиеся вопросы.

По завершению курса участники научатся:

• разбираться в начислениях, указанных в квитанциях;

• корректно составлять заявление на перерасчет;

• отличать мошенников от контролеров;

• контролировать управляющую организацию.

Цель мастер-группы по начислениям за ЖКХ — научить участников применять полученные знания на практике.

Мероприятие состоится во вторник, 14 мая, по адресу: КЦСОР «Клинский», ул.Захватаева, д. 4 А. Занятия начнутся в 11:00. Заранее необходимо зарегистрироваться. Предварительная запись проходит в телефонном режиме: 8(49624)2-61-92, 89685549241.