В Клину памятники и братские захоронения оснастили информационными таблицами с QR-кодами

Все мемориальные комплексы, памятники и братские захоронения советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, находящиеся на территории городского округа Клин, привели в порядок накануне Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уточняется, что на данный момент захоронений и памятников в Клину насчитывается 33. Их впервые в рамках реализации Федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» снабдили специальными мемориальными табличками с QR-кодами, которые позволяют узнать всю информацию о памятных местах.

Глава округа Алена Сокольская поблагодарила предприятия и общественные организации округа, оказывающие помощь в работе по приведению в порядок знаковых мест, связанных с Великой Отечественной войной. Так, специалисты предприятия «Лабромед» благоустроили мемориал в Шарино. Кроме того. Сотрудники других предприятий и организаций городского округа провели на подшефных мемориальных местах покраску ограждений, высадку кустарников и ремонт тротуарной плитки.