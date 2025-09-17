В Клину планируется установка порядка тысячи энергосберегающих светильников до завершения текущего года

Замена устаревших ламп началась на прошлой неделе и будет продолжаться до конца декабря. В результате обновления в Клину будет заменено почти тысяча осветительных приборов.



Старые ламповые светильники уступают место современным светодиодным аналогам. Помимо экономии электроэнергии, новые светильники отличаются увеличенным сроком службы.

«В настоящее время реализуется программа, цель которой – замена неэффективных источников света – тех, что потребляют в полтора-два раза больше энергии, чем современные модели. Это позволит существенно сократить расходы на электроэнергию и связанные с ней платежи,» - пояснил Юрий Танель, заместитель директора МАУ «Чистый город».

Электромонтажная бригада в данный момент работает в центральном районе Клина. На днях были установлены новые энергосберегающие светильники на улице Красной, после чего специалисты перешли к Театральной улице для продолжения работ.

«В предыдущие годы обновление освещения проводилось преимущественно в сельских поселениях. В этом году возникла необходимость заменить все ламповые светильники в городе. Основной объем работ будет выполнен на Чепеле, в Талицах и Майданово,» - добавил Виталий Луконин, заместитель начальника отдела электрических сетей МАУ «Чистый город».

В рамках этой инициативы в Клину будет установлено 923 энергосберегающих светильника. Согласно графику, все работы по замене и подключению должны завершиться до 29 декабря 2025 года. Ведутся монтажные работы и проводятся тестовые подключения. Если жители обнаружат неисправность какого-либо светильника, об этом можно сообщить в отдел электрических сетей МАУ «Чистый город».