В подмосковном Клину планируют возвести ферму, рассчитанную на восемьсот голов коров

Известно, что заказчиком проекта выступает молочно-товарная ферма «Елгозино». Строительство будет осуществляться по проектной документации, разработанной научно-техническим центром «Ферммаш», который специализируется на проектировании сельскохозяйственных объектов. В реализацию данного проекта инвестируют порядка миллиарда рублей.

Ожидается, что проектная мощность новой фермы составит более семисот тонн сырого молока в месяц, а в год — порядка девяти тысяч тонн. В дополнение к молочной продукции здесь будут производить мясо: технологически выбракованные коровы — до 150 тонн живого веса в год, бычки — до 55 тонн живого веса в год и нетели — до 204 голов в год.

Завершить строительство четырнадцати объектов в составе новой фермы планируют в третьем квартале 2026 года. С вводом объекта в эксплуатацию для жителей Болдырихи появятся тридцать новых рабочих мест.