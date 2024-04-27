В Клину почтили память жертв чернобыльской катастрофы

В Клину чествовали людей, которые ликвидировали последствия техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В ликвидации последствий Чернобыльской аварии принимали участие 129 клинчан.

«В живых из них на сегодня осталось чуть более двадцати…», — отметила глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Трагедия произошла 26 апреля 1986 года, но память о героизме людей, честно и мужественно выполнявших свой долг, жива до сих пор. Клин ежегодно принимает участие в памятных акциях. В прошлом году округ поддержал инициативу общественников, которые предложили открыть памятник «чернобыльцам». Администрация совместно с председателем совета «Союз Чернобыль» Виталием Чернышевым согласовали место размещения мемориала. Памятник установят в Первомайском сквере.

«Совместно с клинчанами, членами «Союза Чернобыль», провели торжественный митинг и открыли табличку на месте, где в дальнейшем планируем разместить памятный объект, посвященный ликвидаторам аварии на ЧАЭС», — проинформировала Алена Сокольская.

Глава округа Клин уверена, что современные люди обязаны сохранить память о Чернобыльской трагедии, извлечь ошибки прошлого, чтобы никогда не допустить их повторения в будущем. Техногенная катастрофа, происшедшая на Чернобыльской атомной станции, стала символом беды мирового характера.