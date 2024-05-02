В Клину подвели итоги голосования по выбору территорий для благоустройства
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Клин]
Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства завершилось во вторник, 30 апреля. В онлайн-опросе приняли участие более 15 тысяч клинчан.
«В этом году в нем приняло участие более 855 тыс. человек, что на 140 тыс. превысило показатели прошлого года. Платформа для голосования za.gorodsreda существует с 2021 года. На сегодняшний день, 74 территории, выбранные жителями на голосовании, уже благоустроены», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
В голосовании принимали участие жители Подмосковья. Им было предложено выбрать из 220 территорий те, где в первую очередь необходимо провести работы по благоустройству. На голосовании были представлены территории 53 городских округов региона. На выбранных жителями путем голосования объектах начнутся работы по благоустройству в 2025 году.
В Клину в голосовании участвовал 15 121 житель округа. Горожанам было предложено выбрать один из трех участков:
• поселок 31 Октября;
• сквер военного городка Клин-9;
• сквер поселка Чайковского.
Большинство клинчан едины во мнении, что в городе необходимо навести порядок по улице Ломоносова на территории поселка 31 октября. Так показали итоги голосования.
Голосование проводили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России.