В Клину появится новое уникальное предприятие

В городе Клин Московской области построят завод по переработке текстильных и мебельных отходов. Там же будут производить нетканые материалы. Продукцию смогут использовать в промышленности, в мебельном производстве, в строительстве и других сферах.

Инвестором проекта на 2,6 млрд рублей стала компания «Чистые промышленные технологии». Ее генеральный директор Андрей Тузинович отметил, что новое предприятие в Клину станет уникальным для России. Дело в том, что на новом заводе планируют объединить все цепочки переработки. Будут обрабатывать текстильные отходы, а после производить из них продукцию для ряда сфер.

Отметили, что предприятие сможет перерабатывать до 16 тысяч тонн текстильного сырья в год. На выходе планируют получать до 18 тысяч тонн готовой продукции. Это поможет повторно использовать отходы, проводить разволокнение и производить нетканые материалы и пряжу.

Запуск производства, который станет передовым и откроет новые рабочие места, запланирован на второй квартал 2027 года.