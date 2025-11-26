В Клину помогают тем, кто ухаживает за тяжелобольными близкими

Бесплатная Школа родственного ухода, открытая на базе пансионата «Клинский» в 2023 году, продолжает активно набирать слушателей. За время ее работы необходимое обучение прошли уже более тысячи человек, причем только с начала 2025 года курс освоили 430 жителей Подмосковья. География проекта давно вышла за пределы самого городского округа: знаниями специалистов пользуются родственники тяжелобольных из Красногорска, Химок, Волоколамска и Дмитрова.

Как сообщила заместитель директора пансионата «Клинский» Елена Харламкина, для обеспечения доступности обучение организовано в двух форматах.

«У нас есть возможность предоставить дистанционный формат обучения. Высылаем фото/видеоуроки, общаемся по телефону. Это для тех, ко живет не в Клину» - рассказала Елена Харламкина, заместитель директора пансионата «Клинский».

При этом для жителей, которые могут приехать очно, в учреждении функционирует специально оборудованный класс.

Программа обучения построена по принципу «от теории к практике». После шести часов теоретического курса слушатели отрабатывают полученные навыки на современных симуляторах, которые точно имитируют лежачего больного. Как утверждает представитель пансионата, такой подход позволяет под контролем инструкторов надежно закрепить жизненно важные умения.

Специалисты школы учат правильному выполнению ежедневных процедур, которые составляют основу ухода за маломобильным человеком. Это включает помощь в проведении гигиенических мероприятий, безопасные техники перемещения пациента и методы организации его досуга, что крайне важно для поддержания психологического комфорта.

Участие в проекте полностью бесплатное. Для записи необходимо подать заявление через Портал государственных услуг Московской области по адресу uslugi.mosreg.ru.