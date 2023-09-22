В Клину приступили к мелиорации сельхозземель

Мероприятия по улучшению гидрологических качеств земель начались в Клину. Об этом рассказала глава подмосковного городского округа Клин Алена Сокольская.

По федеральной программе ФГБУ «Спецмелиоводхоз» начали обустраивать мелиоративные каналы. Так, работы уже начались в деревне Калинино, где задействован десяток единиц специальной техники, это количество планируется увеличить вдвое. Все это необходимо для того, чтобы успеть до конца года обустроить 25 километров мелиоративных каналов и ликвидировать разливы реки Лютенки и подтопления близлежащих сельскохозяйственных угодий.

Также уже весной 2023 года планируется высадить более трех сотен гектар картофеля и осушить к тому времени порядка восьми сотен гектар земли.

Кроме того, в округе регулярно проводят работы по возвращению земель в сельскохозяйственный оборот. Они, например, включают ликвидацию борщевика и других сорняков.