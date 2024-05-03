В Клину пройдут пасхальные богослужения

Богослужения в храмах Клина:

Скорбященский

Тихоновский

Успенский храм на ул. Папивина

Успенский храм в Демьяново

Воскресенский

Троицкий Собор на Советской площади

Серафимовский

Богослужения в храмах на селе:

Успенский храм в селе Боголепова Пустынь

село Борщово

село Воронино

село Аксеново

село Захарово

село Кленково

деревня Малеевка

село Новощапово

деревня Шарино

село Поджигородово

село Подтеребово

деревня Покровка

село Селинское

село Спас-Заулок

село Тархово

село Шипулино

Освящать пасхальную трапезу начнут после утренней службы (после 11 утра). В храмы и церкви можно будет принести куличи, пасху, яйца и другие блюда праздничного стола. Удобнее всего сложить все в большую открытую корзину или же в большой пакет.

Отметим, что освящение продуктов не является обязательной процедурой.