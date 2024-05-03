В Клину пройдут пасхальные богослужения
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Клин]
Уже завтра в 24 храмах городского округа начнутся торжественные богослужения.
Богослужения в храмах Клина:
Скорбященский
Тихоновский
Успенский храм на ул. Папивина
Успенский храм в Демьяново
Воскресенский
Троицкий Собор на Советской площади
Серафимовский
Богослужения в храмах на селе:
Успенский храм в селе Боголепова Пустынь
село Борщово
село Воронино
село Аксеново
село Захарово
село Кленково
деревня Малеевка
село Новощапово
деревня Шарино
село Поджигородово
село Подтеребово
деревня Покровка
село Селинское
село Спас-Заулок
село Тархово
село Шипулино
Освящать пасхальную трапезу начнут после утренней службы (после 11 утра). В храмы и церкви можно будет принести куличи, пасху, яйца и другие блюда праздничного стола. Удобнее всего сложить все в большую открытую корзину или же в большой пакет.
Отметим, что освящение продуктов не является обязательной процедурой.