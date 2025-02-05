В Клину прошло первое заседание новой Общественной палаты

Первое заседание обновленного состава Общественной палаты состоялось 4 февраля. В ходе мероприятия было принято ряд организационных решений, влияющих на деятельность организации. Главный врач Клинской больницы Ольга Павловна Стебловская на основании итогов голосования снова заняла должность председателя палаты. Переизбрание утвердили единогласно.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Клин ]

Во время совещания также укомплектовали комиссии для результативной работы по различным направлениям, в частности, ЖКХ, промышленности, здравоохранению, спорту, волонтерству и добровольчеству, культуре. На заседании утвердили председателей всех комиссий. Первые заседания пройдут до 18 февраля. До этого срока представители комиссий также утвердят план мероприятий.

Глава городского округа Клин Алена Сокольская поздравила членов палаты с началом работы.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Клин ]

«Желаю новому составу Общественной палаты городского округа не бояться трудностей, слушать и слышать людей, не оставлять без внимания их обращения, стремиться находить решения проблем. Работы предстоит много, и, однажды приняв решение бескорыстно служить людям, городскому округу, любимому Клину, не стоит всегда и всюду рассчитывать только на позитивные отклики. Осознание того, что можешь участвовать в изменении жизни в муниципалитете к лучшему — это уже награда», — сказала Глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Важно отметить, что состав палаты обновился более чем на две трети. 15 кандидатур утвердил Губернатор Московской области. Еще 15 согласовала Общественная палата Московской области. Следующие 15 кандидатов прошли проверку Совета депутатов городского округа Клин. В итоге в состав вошли 45 членов.