В Клину провели космическую квест-игру для детей из Белгорода

В День космонавтики дети, приехавшие в г.о. Клин из Белгорода, смогли поучаствовать в тематических играх.

Развлекательное и познавательное мероприятие организовали молодогвардейцы и представители местного совета сторонников партии «Единая Россия» округа при поддержке спортивного комплекса «Клинский».

Юным белгородцам представили квест-игру, в ходе которой давали разные интересные задания на космическую тематику. Дети разбились на команды, показав сплоченность в решении вопросов. Они придумывали необычные танцы, преодолевали космическое болото, уворачивались от метеоритов, мастерили скафандры, ракеты из бумаги, рисовали и писали письма в космос.

Дети показали высокую заинтересованность и любознательность, а в финале получили награды за старания. Всем командам вручили настольные игры и пазлы. Победителей награждали уже индивидуальными подарками. Все эти презенты переданы от депутата Госдумы Сергея Колунова. Вручение провела его помощница на общественных началах Анна Стребкова, которая также является руководителем клинского отделения «Молодой Гвардии».