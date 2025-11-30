В Клину провели кулинарный мастер-класс для жителей Курского приграничья

В Клинском пункте временного размещения (ПВР), по приглашению Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, с 2022 года находятся жители ЛДНР, а с 2024 года — жители приграничных районов Курской и Белгородской областей, которым пришлось покинуть свои дома.

Сотни семей с детьми получили на подмосковной земле всю необходимую помощь и социальную поддержку.

В преддверии Дня матери, 29 ноября 2025 года, для детей, проживающих в Клинском ПВР, по инициативе Главы городского округа Клин Инны Аркадьевны Федотовой, организовали кулинарный мастер-класс.

В проведении мастер-класса помогли клинские итальянцы Андреа и Сильверио Мариан, руководитель и владелец экофермы, расположенной в районе деревни Семенково.

Фермеры показали детям секреты работы с тестом, приготовления соуса и украшения пиццы моцареллой и базиликом.

Юные гости из Курской и Белгородской областей познакомились с тонкостями приготовления пиццы, известными только в Италии, на родине этого блюда.

Фото: [ администрация г.о. Клин ]

«В мире нет более вкусной пиццы, чем в нашей родной Италии. Мы сегодня показали ребятам, как она делается. Поверьте, сердце пиццы — сыр моцарелла. Это главный ингредиент этого блюда. Мы сегодня готовили пиццу с нашей фермерской моцареллой, которую сами готовим на нашей клинской ферме. Мы очень рады, что ребятам понравилось и готовить, и дегустировать», — рассказал Андреа Мариан.