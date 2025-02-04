В Клину реконструируют городские очистные канализации по госпрограмме Московской области

Об этом сообщила глава городского округа Клин Алена Сокольская по итогам ВКС под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Реконструкция очистных сооружений канализационной системы Клина вошла в госпрограмму на 2026-2027 год, но уже в текущем 2025 году начнутся все подготовительные мероприятия — закупки и определение проектной организации. Именно сейчас очень важно предусмотреть все моменты, чтобы на выходе получить объект, полностью удовлетворяющий всем потребностям нашего большого, растущего и инвестиционно-привлекательного города», — сказала Алена Сокольская.

Городской округ внесен в областную программу строительства очистных сооружений, в рамках которой специалисты заменят комплекс очистных сооружений. Глава округа также отметила, что целевая региональная программа позволит заменить изношенные трубы. Принятые меры положительно отразятся на качестве воды.

Глава муниципалитета проинформировала, что очистные сооружения были введены в эксплуатацию в 1976 году. Их заявленная производительность достигает 36 тыс. м3/сут. Однако за 49 лет бесперебойной работы конструкции износились. Как следствие, объем поступающих сточных вод снизился, появились загрязнения. Реконструкция направлена на то, чтобы местные жители получали качественные услуги.