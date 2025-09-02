В Клину ремонтируют спортивные и игровые площадки

Наблюдение: мяч направляется к воротам, но минует цель, ударяясь об ограждение. Подобные ситуации часто происходят на спортивных объектах города. Дети выходят на площадку, играют в футбол, и в результате попадают мячом в металлические элементы ограждений. Настало время привести эти конструкции в соответствие с установленными нормами. В данный момент бригада «Чистого города» выполняет работы на улице «60 лет Комсомола».

«Размер профиля - 20 на 20. Мы выполняем сварочные работы и восстанавливаем площадку. Сейчас прибудет подъемная платформа, и мы приступим к сварке верхней части» – пояснил руководитель отдела по детским игровым площадкам МАУ «Чистый город» Евгений Роднов.

Эта площадка подвергалась ремонту уже пять раз – после каждого летнего периода эксплуатации. Сегодня бригаде предстоит приварить 72 металлических прута. После этого ограждение будет окрашено. На площадке задействованы шесть человек, имеется генератор, сварочное оборудование и автовышка.



Работы будут завершены к концу дня. Дружная команда отправилась в Новощапово, где поступил запрос о неисправных качелях. Их эвакуируют в мастерскую для ремонта и последующей установки на прежнее место.