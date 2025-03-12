В Клину с приходом тепла начали уборку игровых и спортивных площадок

Генеральную уборку запустили в округе Клин, как только установилась благоприятная погода.

После зимы в первую очередь приводят в порядок игровые и спортивные площадки, где сейчас начинают активно проводить время дети.

Специалисты коммунальной организации «Чистый город» провели масштабный мониторинг игровых элементов на детских площадках. Бригады тщательно убирают территории от мусора, а также возвращают на места качели. Где необходимо проводится ремонт. Словом, делают все, чтобы площадки были чистыми и безопасными для отдыхающих.

За день работники с универсальными навыками могут привести в порядок свыше 10 общественных пространств. Всего в Клину специалистам предстоит убраться и обновить 177 детских и 48 спортивных площадок.