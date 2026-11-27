34-летняя блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, находится в медицинском центре в Китае, где проходит обследование. Там специалисты выясняют, подходит ли ей CAR-T-клеточная терапия, передает VOICE.

Кроме того, как рассказала Чекалина, нутрициолог назначил ей дополнительные препараты, которые она принимает по определенной схеме.

Валерия рассказала, что каждое утро тратит около 30 минут на прием лекарств и добавок. В ее списке — нутрициенты, грибные экстракты, глутамин, изолят белка, пробиотики, витамины D3, омега, магний, коллаген, кальций и аминокислоты. На этом прием не заканчивается: еще одну порцию препаратов необходимо принимать в обед.

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«Я растворяла это и пила минут 30. И это только на завтрак. На обед еще один мешок. Буду здоровее всех здоровых», — поделилась онкобольная блогер.

Также Лерчек рассказала о медицинском подходе за границей и сравнила его с тем, с чем столкнулась в России. При этом она отдельно поблагодарила отечественных специалистов и медицинские учреждения, в том числе центр Блохина.

Чекалина обратила внимание на то, что, по ее мнению, в России недостаточно внимания уделяется восстановлению пациентов после химиотерапии.

«Одно дело захимичить организм, и все — езжайте домой, будь, что будет. И другое дело, когда есть какая-то поддерживающая терапия, плюс восстанавливающая твою кровь», — отметила она.

Ранее стало известно, что возлюбленного Валерии Чекалина и отца ее четвертого ребенка не пустили в Китай вместе с ней.