В Химках продолжается строительство пассажирской станции МЦД‑3 «Монумент», на объекте ОАО «РЖД» обустраивает фундаменты и стойки платформы. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты установили 37 опор контактной сети и перенесли инженерные коммуникации, работы продолжаются без остановки даже в условиях снегопада. Станция появится между остановочными пунктами «Химки» и «Молжаниново». Проект реализуют Правительство Московской области и РЖД. Там появятся две пассажирские платформы с навесами, два вестибюля и крытый переход над путями. Для комфорта пассажиров установят лифты и эскалаторы.

Новая станция улучшит транспортную доступность почти для 30 тыс. жителей Химок, в том числе для жителей жилых комплексов «Солнечная система» и «Две столицы».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.