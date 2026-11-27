Изоляция канцлера Германии Фридриха Мерца в вопросе поддержки Украины стала тревожным сигналом для Киева. Об этом сообщает The Guardian.

По данным газеты, рейтинг недоверия Мерцу достиг рекордных 88%. На этом фоне канцлер выглядит все более изолированным, что вызывает беспокойство в Киеве, которому в последнее время приходилось рассчитывать на Германию как на главного спонсора после того, как Вашингтон в целом перестал помогать.

Отмечается, что провалом для Мерца стали отсутствие единогласного решения по кредиту в €45 млрд для Украины на саммите ЕС, а также снижение интереса немцев к помощи Киеву.

Ранее экономист Кущ усомнился во вступлении Украины в ЕС к 2030 году.