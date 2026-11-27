Возрожденное звание «Мать-героиня», которое сегодня носят уже четыре жительницы Ямала, исторически помогло стране преодолеть тяжелейший демографический кризис. Об этом интернет-изданию «Ямал-Медиа» рассказал историк Александр Широкорад, объяснив причины появления награды и ее современное значение.

Почетный титул для матерей, воспитавших от десяти детей, учредили в СССР 8 июля 1944 года. После колоссальных потерь Великой Отечественной войны стране требовалось экстренно стимулировать рождаемость. По словам Александра Широкорада, Сталин в этом вопросе фактически повторил путь Наполеона, который в 1804 году во Франции решал аналогичную демографическую проблему после череды войн. Вместе со званием женщинам вручали орден и грамоту (в счет шли и дети, погибшие на фронте).

Однако со временем престиж награды снизился. Эксперт отметил, что ордена порой получали неблагополучные матери, а также возникал заметный перекос в сторону восточных республик, где многодетность была традицией.

После распада СССР звание упразднили (всего его успели получить более 430 тыс. женщин). В современной России о нем вспомнили спустя три десятилетия: в августе 2022 года президент Владимир Путин подписал указ о возрождении награды. Теперь, помимо ордена и грамоты, за достойное воспитание десяти и более детей полагается единовременная выплата в ₽1 млн.

В Ямало-Ненецком автономном округе звания «Мать-героиня» удостоены четыре женщины:

Ольга Дехтяренко (Надымский район) — первая обладательница награды в регионе (ноябрь 2022 года), воспитательница детского сада, вырастившая с мужем-учителем десятерых детей;

Ольга Лапсуй (Тазовский район) — награждена в 2025 году за крепкие семейные традиции (ее сын Игорь отмечен медалью «За разминирование» в зоне СВО);

Анастасия Худи (Ямальский район) — удостоена титула в 2025 году, бабушка 40 внуков и трех правнуков (ее дочь Варвара также воспитала десятерых детей);

Нетью Худи (Ямальский район) — получила звание летом 2026 года, ведет традиционный ненецкий кочевой образ жизни, вырастила шестерых дочерей и четверых сыновей.

Сегодня статус дает право на выбор между натуральными льготами (бесплатный проезд, медицина, компенсация ЖКУ, земельный участок) и ежемесячной выплатой в размере ₽76 458,40. А с 1 января 2027 года Соцфонд начнет перечислять положенный за звание ₽1 млн автоматически — без сбора справок и лишних заявлений.