В Клину сегодня проходит «Марш кремлевских курсантов»

В подмосковном городском округе Клин проходит «Марш кремлевских курсантов». Это мероприятие стало традицией и проводится с 2015 года.

Участников торжественного и памятного мероприятия приветствовала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Участники повторяют маршрут марш-броска 1941 года. Тогда курсанты Московского Краснознаменного пехотного училища отправились защищать не только столицу, но и весь Советский Союз. Военные добрались до линии обороны за 36 часов, преодолев пешком 85 километров.

После этого курсанты два месяца принимали участие в обороне Москвы, а марш стал символом дороги к победе. Их подвиг является примером и мотивацией для всех российских солдат и остается таковым до сих пор.

На сегодняшний день этот маршрут также непрост в плане препятствий и труднопроходимых участков. Однако он отмечен рядом мемориалов участникам Великой Отечественной войны, которым курсанты отдают воинские почести.