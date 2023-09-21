В Клину снова планируют снимать кино

Основной темой разговора стало согласование съемки в муниципалитете полнометражного фильма.

Также на встрече присутствовали коллеги кинематографиста и продюсеры, которых привлекают локации муниципалитета: в Клину можно найти как памятники культуры и архитектуры, так и современные микрорайоны, которые могут стать местом действия фильма.

«Встреча может стать точкой отсчета реализации на территории городского округа сразу нескольких интересных творческих проектов. В частности, городской округ Клин вновь может стать кинематографической площадкой для создания качественного, доброго, светлого, жизнеутверждающего фильма», — прокомментировала Алена Сокольская.

В городском округе уже был снят ряд фильмов о хоккее и кинокартин с известными российскими артистами и актерами: Полиной Гагариной, Сергеем Безруковым и другими. Помимо этого, в Клину проводят фестиваль Чайковского, призванный популяризировать искусство и творчество.