В Клину состоялись мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября в Российской Федерации отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В Клину, рядом с клубом «Стекольный», прошла традиционная акция, посвященная памяти жертв.

Эта дата напрямую связана с трагическими событиями в Беслане. 21 год назад 1 сентября террористическая группировка захватила школу №1, где более тысячи человек оказались в заложниках. В результате этой трагедии погибло 334 человека, преимущественно женщины и дети. Множество спасенных получили тяжелые ранения, стали инвалидами и продолжают нуждаться в поддержке. По всей стране сегодня проходят памятные мероприятия. Жители Клина собрались на траурный митинг у клуба «Стекольный». И каждый присутствующий осознает значимость этого дня.

«Важно, чтобы в сердцах людей не угасала память о той ужасной трагедии. Пока мы помним, пока общество хранит в памяти эту мрачную страницу истории, мы будем стремиться предотвратить повторение подобных событий», - подчеркнул депутат Совета депутатов г.о. Клин Вячеслав Хмельнов.

Представители власти, депутаты, активисты местного отделения партии «Единая Россия», молодогвардейцы, студенты и учащиеся почтили память погибших минутой молчания. В рамках акции участники развесили на ветвях деревьев сделанные своими руками бумажные журавлики. Затем в клубе был показан документальный фильм, посвященный бесланской трагедии.