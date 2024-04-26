В Клину состоялся слет тимуровских отрядов

В МЦ «Стекольный» клинские тимуровцы подвели итоги работы, проделанной за год. В рамках мероприятия были награждены самые активные участники движения.

Традиционный слет, согласно уставу тимуровцев, проходит раз в два года. Во время недавней встречи памятными дипломами были отмечены самые инициативные современные тимуровцы.

В городском округе Клин была написана книга Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», которая способствовала популяризации движения советских школьников и пионеров. Герой повести организовал отряд ребят, которые помогали семьям фронтовиков, людям преклонного возраста и всем, кто нуждался в заботе.

Первые тимуровские отряды создавались в Клину. В школе № 2 зародилась первая команда единомышленников, которые выявили желание оказывать посильную помощь всем нуждающимся. В отряд тогда вошло шесть человек. Это было в 1940 году.

Традиции тимуровского движения передавались от одного молодого поколения другому. И хотя СССР распался, общественное течение продолжало функционировать. В 2010 году в Клину организовали движение «Тимуровцы 21 века», участники которого помогают в благоустройстве городов и сел, в работе трудовых коллективов, занимаются охраной природы. Ребята вступают в организацию добровольно.

В настоящее время в Клину находится 570 юных тимуровцев, которые расформированы на 15 отрядов и две дружины. Ребята активно принимают участие в различных акциях, например, «Молодой солдат», «Ветеран всегда рядом» и «Соберем макулатуру».