В Клину стартовал сбор заявок на конкурс по скоростному поеданию килограммового бургера, который запланирован на субботу, 18 мая, в рамках V Фестиваля крафтовой культуры «КлинМайFest».

Конкурс стартует в 17:00 в парковом амфитеатре. В рамках фестиваля «КлинМайFest» организаторы проведут много других интересных мероприятий, которые будут проходить с 11:00 до 21:00 на территории Сестрорецкого парка и на временно перекрытой проезжей части улицы Мира.

Стать участником конкурса может каждый желающий. Необходимо до 14:00 16 мая отправить на электронную почту klin_fest@mail.ru следующую персональную информацию:

• ФИО;

• дату рождения;

• контактный телефон.

К участникам выдвигают два требования. Первое — совершеннолетие, второе — подписка на группу в Телеграм-канале @klin_fest. В этой же группе 16 мая появится список участников.

К участию допустят 10 человек, которых выберут при помощи генератора случайных чисел. Несколько претендентов, которые подадут заявку, оставят в качестве резерва на случай неявки кого-либо от выбранных участников.

Партнером фестиваля выступает один из местных ресторанов , сотрудники которого приготовят большие и вкусные бургеры. Победителя и участников мероприятия ждут памятные призы.