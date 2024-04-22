В Клину стартовали подготовительные работы для открытия автобусного маршрута

Жителям городского округа Клин было бы намного удобнее передвигаться по городу на общественном транспорте, если бы они могли добраться на рейсовом автобусе до Клинской ДШИ или выйти на остановке прямо у Сестрорецкого парка. Глава Алена Сокольская отметила, что понимает важность подобных трансформаций в городе.

В последние годы запрос на общественный транспорт особенно высок. Этому способствовало строительство детской школы искусств, которая стала самой большой в Подмосковье. Построенный с нуля Сестрорецкий парк также превратился в одно из самых любимых мест для приятного досуга жителей и гостей округа.

Развитие микрорайона не прекращается. В ближайшее время ожидается сдача первой новостройки, в дальнейшем в эксплуатацию введут другие дома.

Администрация начала работу над реализацией проекта по запуску автобусного маршрута, которую намерена завершить до конца текущего года. Однако запустить его даже по той дороге, где он проходил более 10 лет тому назад, достаточно сложно. Речь идет об участке от пересечения с Бородинским проездом до пересечения с улицей Гагарина.

«В формате работы администрации «ПЕШИЕ ОБХОДЫ» прошли с коллегами по всему маршруту и протокольно записали все поручения, замечания, особенности местности и нюансы, которые необходимо учесть при проведении подготовительных и основных работ для подготовки дороги к автобусному движению», — проинформировала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Согласно предпроектному решению одна из автобусных остановок должна разместиться на территории около ТЦ «Юбилейный», где сейчас расположен торговый павильон. Здание было незаконно построено более 10 лет назад. В настоящее время павильон изъяли у собственника в рамках уголовного дела.

«Надеемся, что в ближайшее время решение по устранению препятствия будет найдено совместно с Правительством Московской области», — отметила Алена Сокольская.

Еще две пары остановок появятся непосредственно у КДШИ и в начале парковой зоны вблизи сетевого магазина.

В рамках ремонтных работ на дороге будут расширены тротуары, заменены столбы освещения, радиус скругления проезжей части улицы Мира с улицей Гагарина и Бородинским проездом будет увеличен. Территорию, которая прилегает к дороге, благоустроят и озеленят.