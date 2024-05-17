В Клину торжественно встретили хоккеиста Гераськина, который привез в город завоеванный Кубок Гагарина

Воспитанник спортшколы «Клин спортивный», победитель чемпионата Континентальной хоккейной Лиги в составе магнитогорской команды «Металлург» Игорь Гераськин на один день привез в родной город Кубок Гагарина. В Клину прошли праздничные мероприятия.

«Гордимся Клином, нашими тренерами и спортсменами. И ждем новых рекордов. Ведь Клин — город спортивных побед!» — отметила Глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Площадь Высоковского — сквер им. Афанасьева — Вечный огонь — Соборная площадь — дом-музей им. Чайковского. Такой маршрут проделал завоеванный Игорем Гераськиным трофей перед тем, как оказаться в Ледовом дворце имени Валерия Харламова.

Во время каждой остановки талантливый хоккеист и команда его единомышленников ставили Кубок в центре площадки, общались с горожанами и никому не отказывали в фотосессии.

Центральным местом встречи с жителями Клина стала площадка Ледового дворца. Глава городского округа Алена Сокольская в рамках презентации Кубка Гагарина совместно с Игорем Гераськиным провела награждение хоккеистов Клина.

«Клин — это прекрасный город для старта юных чемпионов. Мы сегодня говорим про хоккей, но нельзя не упомянуть и победы наших ребят в шорт-треке и фигурном катании. Это здорово, что дети Клина достигают большого мастерства и прославляют свой город, родное Подмосковье и всю страну. А наша задача — создавать ребятам условия для раскрытия их талантов. Сегодня мы награждали юных хоккеистов Клина. Недавно у нас появилась команда Студенческой лиги», — сказала Алена Сокольская.

Глава округа рассказала о дальнейших планах спортивного развития.

«Следующий маячок, к которому мы будем двигаться — это Молодежная команда. Для ее создания требуется заинтересованное участие большого количества людей, решение многих вопросов. Но это наша следующая цель, над которой мы будем все вместе работать», — сказала Глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Хоккеисты верят, что прикасание к Кубку Гагарина сулит им будущие великие победы. Клинчане, пользуясь случаем, также терли трофей, чтобы привлечь удачу. На праздничную церемонию пришли многие горожане и гости Клина, однако первым Кубок увидела мама Игоря.

«Игорь Гераськин, как настоящий сын, первым делом привез Кубок своей маме. Он сказал, что посвящает эту свою победу маме и Клину. Как настоящий сын своего города Игорь вместе с командой хоккеистов „Клин Спортивный“ провез Кубок по знаковым местам Клина», — рассказала Глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Мама Игоря Светлана призналась, что гордится сыном. Она благодарна дружным клинчанам, которые собрались в городе, чтобы порадоваться значимой победе земляка.

Хоккеист Игорь Гераськин был рад встрече с земляками. Обладатель Кубка Гагарина признался, что первые три дня после его получения «летал в облаках» от счастья. Тренер по хоккею СШОР «Клин спортивный» Дмитрий Краснокутский не скрывает, что испытал гордость, ведь Кубок Гагарина впервые оказался именно в клинском Ледовом дворце.