В Клину учитель истории и обществознания Игнатьев стал победителем муниципального конкурса «Педагогический дебют»

На протяжении нескольких месяцев молодые педагоги выполняли различные задания в рамках конкурса. Традиционно учителям предложили показать мастер-класс по проведению урока и защитить проект на актуальную тему. Задачей жюри стало оценивание предоставленного материала на соответствие выбранной теме, которую важно было раскрыть полностью. Комиссия также акцентировала внимание на профессиональной компетенции педагогов.

Каждый участник достойно справился с поставленными заданиями. Администрация городского округа Клин поздравляет победителя и лауреатов конкурса.

«Лауреаты конкурса: Домашенко Е.А., учитель начальных классов школы «Имена Победы», Игнатьев В.В., учитель истории и обществознания Лицея N10, Чибизова О.А., учитель начальных классов Лицея N10, Хрипяков К.Г., учитель истории и обществознания гимназии им. В.Н. Татищева, Антипова М. С., учитель физической культуры школы «Планета Детства», — проинформировала администрация городского округа Клин.

Конкурс проходит в округе уже более 15 лет. В 2023 году победителем «Педагогического дебюта» стал учитель начальных классов из поселка Чайковского горокруга Клин Никита Никитин. Одержанная победа позволила педагогу представить Московскую область на всероссийском этапе конкурса, по итогу которого Никита Никитин стал победителем «Педагогического дебюта-2023».