В Клину увеличили число поселков для участия в Президентской программе «Социальная газификация»

Теперь 160 населенных пунктов городского округа Клин стали участниками социальной газификации. А в начале в списке значилось 140. Однако жители еще 20 деревень обратились с просьбой, чтобы их тоже включили в перечень претендентов. И им пошли навстречу, так как домовладения подходят под условия Программы.

Одно из важных условий – чтобы в населенном пункте были постоянно прописаны 30 и более местных жителей, а также, чтобы затраты бюджета не превышали норматива на газификацию деревни или села.

В итоге дополнительными участниками Программы в Клину стали деревни: Акатьево, Бортницы, Бортниково, Жестоки, Русино, Гафидово, Михайловское, а также поселок Туркмен и другие населенные пункты.

Работы по газификации уже провели: д. Головково, с. Спас-Заулок, р.п. Решетниково, д. Шарино, п. Нудоль, г. Высоковск.

Всего с момента запуска Программы в Клину построили больше 3 тыс. вводов до границ земельного участка. Газ поступил в 1200 домов округа.