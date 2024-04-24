В Клину в бессрочное пользование передано 1,4 га парковой зоны

Министерство имущественных отношений Подмосковья согласовало предоставление земель площадью 1,4 га парка культуры и отдыха «Березовый» в Высоковске в распоряжение МАУ «Парковый комплекс г. о. Клин».

Теперь учреждение сможет бессрочно пользоваться выделенной землей, в том числе и проводить работы по благоустройству.

«Переданные участки входят в состав Высоковского городского парка культуры и отдыха «Березовый» и по факту используются, как парковые территории. Предоставление их в постоянное (бессрочное) пользование позволит учреждению паркового комплекса обслуживать данные земельные участки и проводить необходимое благоустройство», — уточнила министр имущественных отношений МО Наталья Адигамова.

Городской парк «Березовый» площадью 21 га — это живописная зеленая зона, с почти нетронутыми природными локациями. Парк создали в 2018 году на берегу Холодного пруда (р. Вяз). Это уникальное место в Высоковске, где есть целые аллеи из дубов, берез, кленов, рябин и других деревьев. Жемчужиной парка является 300-летний дуб. В «Березовом» также организовано все для комфортного отдыха горожан и гостей округа: дорожки, скамейки, урны, малые архитектурные формы, амфитеатр, игровые и спортивные площадки, шахматный домик, зоны для пляжного отдыха, места для пикника и многое другое. Благодаря передаче 1,4 га в распоряжении МАУ «Парковый комплекс г. о. Клин» работа по преображению парка будет продолжена.