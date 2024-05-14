В Клину в июне состоится первое занятие в Школе паллиативного пациента

В четырех округах Московской области в ближайшее время начнут функционировать Школы паллиативного пациента, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

В Клину первые занятия начнутся 26 июня.

В школах будут проводить обучение по уходу за паллиативными больными. Занятия могут посещать социальные работники и родственники паллиативных пациентов. Обучение будет проходить бесплатно.

В Клинской городской больнице занятия будут проводить врачи паллиативной медицинской помощи, специалисты смежных служб и психологи. Цель — помочь родственникам паллиативных пациентов в домашних условиях оказывать больным помощь, в которой они нуждаются в круглосуточном режиме.

Детальная информация о занятиях, в том числе и время начала первого занятия, появится в ближайшее время на сайте и страницах соцсетей Клинской городской больницы.

Кроме Клина, школы начнут работать в Химках, Солнечногорске и Красногорске. До конца нынешнего года подобные занятия начнут проводить и в других округах Подмосковья.