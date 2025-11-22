В Клину впервые проведут соревнования по киберспорту: идет активная подготовка

В январе 2026 года пройдут первые соревнования по киберспорту в классе «технический симулятор».

В настоящее время на базе клинской «Школы дронов» проходит активная подготовка к мероприятию, которая стала возможной благодаря приобретению нового оборудования.

Закупкой занималось Управление образования г/о Клин. В организацию доставили более 10 единиц оборудования. Современные пульты, очки, квадрокоптеры, ноутбуки помогут юным горожанам в освоении новых знаний.

В рамках перезагрузки для «Школы дронов» также приобрели новые симуляторы и оборудование для проведения соревнований.

«В соревнованиях смогут принять участие все желающие старше 14 лет. Помощь в проведении состязаний будут оказывать разработчики этого симулятора. Они предоставят нам свой сервер, будут оказывать нам всяческую техническую поддержку», — рассказал Антон Елькин, руководитель «Школы дронов» Дома детского творчества в Клину.

Клинчане также готовятся к проведению Первенства г.о. Клин по пилотированию, которое запланировано на 29 ноября. Юниоры и юниорки от 7 до 18 лет соберутся на базе Лицея им. Д. И. Менделеева. Мероприятие объединит около 25 клинчан и гостей из соседних округов Подмосковья — Балашихи и Химок.