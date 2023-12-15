В Клину ввели в эксплуатацию дом для переселенцев из аварийного жилья

В жилом комплексе «Новые Росы» в подмосковном Клину ввели в эксплуатацию дом для переселенцев из аварийного жилья.

Новоселами станут сто двадцать девять человек, сообщила пресс-служба областного министерства жилищной политики.

Общая площадь дома — свыше 3,7 тысячи квадратных метров. В пешей доступности расположены общеобразовательная и музыкальная школы, супермаркеты, аптека, отделение банка, дом культуры, стадион, а также больница с поликлиникой.

Кроме того, недалеко от дома строится новый спорткомплекс с бассейном и тренажерным залом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продлили действие жилищного сертификата для переселения из аварийных домов.