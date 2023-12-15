В Клину ввели в эксплуатацию дом для переселенцев из аварийного жилья
Фото: [пресс-служба МинЖил политики МО]
В жилом комплексе «Новые Росы» в подмосковном Клину ввели в эксплуатацию дом для переселенцев из аварийного жилья.
Новоселами станут сто двадцать девять человек, сообщила пресс-служба областного министерства жилищной политики.
Общая площадь дома — свыше 3,7 тысячи квадратных метров. В пешей доступности расположены общеобразовательная и музыкальная школы, супермаркеты, аптека, отделение банка, дом культуры, стадион, а также больница с поликлиникой.
Кроме того, недалеко от дома строится новый спорткомплекс с бассейном и тренажерным залом.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продлили действие жилищного сертификата для переселения из аварийных домов.